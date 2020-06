Kriis pani peresid toiduhindu jälgima

Viiendik elanikest majanduslikult ebakindel

Mõistagi kasvas eriolukorra ajal netist ostmine tavapoe asemel. Koguni 32 protsenti küsitletuist nentis, et nende jaoks suurenes internetist ostude sooritamine oluliselt, 21 protsendil oli kasv väike ja 14 protsenti ostis e-kanalite kaudu toidukaupa sootuks esimest korda. Tervitatav on aga see, et 81 protsenti vastanuist oli kindel, et tuleb tarbida üksnes Eesti ettevõtjate toodangut.

Enamik usub, et kõik on möödas, aga ei ole

Marje Josing. FOTO: Eero Vabamägi

Marje JosingEesti Konjunktuuriinstituudi direktor

Muutusi toidu tarbimises võis täheldada eelkõige eriolukorra ajal, kus inimesed olid rohkem kodus, käisid vähem poes ja ostsid korraga suuremaid koguseid. Näiteks liha ja hakk­liha osteti palju rohkem, et sellest siis ise midagi söögiks teha.

Pikem vaade sõltub sellest, mis saab tarbijate ostuvõimest edaspidi. See on murekoht. Praegu ei ole hind veel kuigi oluliseks ostuargumendiks saanud ja enamik usub, et kõik ongi möödas. Aga ei ole.

Praegu pole olukord ju majanduslikus mõttes veel väga hull, sest paljud on saanud tööjõuturu toetusi ja teisi erinevaid meetmeid. Selgushetk, kui palju majandus taastub, tuleb sügisel. Me ei tea, kui suur saab olema töötus, prognoosid pole ju kuigi head. Aga töötus mõjutab tarbijate ostukäitumist kindlasti. Praegu puudutab see ehk rohkem suuremaid oste, nagu kinnisvara, autod ja muu säärane, mida kaalutakse põhjalikumalt.

Kuna inimesed pole mõnda aega saanud reisimisele ja meelelahutusele kulutada, siis võib neil praegu veel toidu jaoks rohkem raha käes olla, aga mida toob sügis, ei tea praegu maailmas keegi.

Eestile on oluline, kuidas taastuvad eksporditurud, näiteks Saksamaa autotööstus, milliseks kujunevad Ameerika-Hiina suhted, toorainehinnad maailmas ja veel palju muud. Toidutarbimine on selles ahelas ainult üks väike, kuid see-eest kõige stabiilsem lüli, sest süüa tahavad kõik. Rohkem kannatavad rõivad ja vabaajakaubad.

Praegu tundub, et suur osa inimesi arvab kriisiajale tagasi vaadates, et oli nohu ja läks mööda. Kahjuks on ka teisi arvamusi. Esialgu kogub hotelli- ja restorani­äri tuure, mis on muidugi hea, aga võtmekoht on ju välisturism ja kui see ei taastu, siis ei suuda kohalikud kuigi kaua välismaalastest tühjaks jäänud kohti täita. Seda enam, et majandusele ennustatud langus 10 protsenti SKPst tühjendab inimeste rahakotte üsna kiiresti, sest töötuse määr kasvab.

Palju sõltub sellest, mis viirus teeb. Hiina on juba osa linnasid ja Pekingis mõne piirkonna uuesti kinni pannud. Kui kuulen pealt arutamist, et võiks selle ralli ikka Eestis korraldada, tõusevad mul juuksed peas püsti. Tundub, et Saaremaast pole mingit õpetust võetud. Olukorras, kus osa riike keeldub, arutame meie tõsimeeli, et oleks kena Lõuna-Eestisse üks uus koroonakeskus teha.

Tundub, et varasemad halvad kogemused on tänaseks unustatud, aga viirus ei unusta ja tuleb tagasi. Pole mingit võimalust, et ei tule – eri prognooside järgi võib tulla kergemalt, aga ka raskemalt.

Mingil määral oleme valmis, aga on ka neid, kes üldse ei hooli. Nagu oli Suurbritannias ja Saksamaal, kus haiglad ja surnukuurid olid täis, aga osa inimesi protestis häälekalt oma vabaduste piiramise vastu. Ma ei tea, kas peaks inimestele väljastama tõendid selle kohta, et neid pole vaja ravida ja võib surra lasta? Aga nad vist tahavad ikka kõike korraga – et oleks lõbus ja pärast neid ravitaks kah.