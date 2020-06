Looduskalender ⟩ Maasikaaeg viibib

Jaanipäevaks suureks kasvab rohi

Luhaheinamaade hein on tõusnud rinnuni ja metsaski allikaid otsides tuleb läbi sammuda vööni naadi, harakputke ja seaohaka rindest. See on nii lopsakas, et väiksem koer kaob sellesse sootuks. Vahepealne vihmasadu on muidu nii põuasesse kevadesse toonud taas vete voolamist ja porised metsarajad näitavad, kes seal käimas on. On suured sõrajäljed ja väikesed, vallatu metsseapere on siit läinud. Ja hüplev metskitsesokk on olnud teel allikale. Suure kassi – ilvese üksik ja ettevaatlik jälg ning vana isapõdra sügavale vajunud pitser. Sääski ei ole tänavu nii palju, et need ajaks jooksma loomad ja inimese. Aga juba on väljas esimesed parmud, nii väikesed hallid patlased kui need suuremad, kes inimnahasse otsekui augu hammustaks. Puuke on mandril siiski vähe ja kannatab metsas liikuda küll.