PRIA maksab ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetused välja jaanipäevaks

„Teame, et PRIA poolt makstavad toetused on põllumeeste jaoks elutähtsad ja teeme kõik endast oleneva, et põllumeeste ootusi täita. 28. mail alustatud ute, piima ja veise üleminekutoetuse väljamaksed on kõik juba jõudnud meie klientideni ning püüame ka AMM ja UTT puhul toetused võimalikult kiiresti välja maksta,“ kõneles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.