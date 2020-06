Jahimehed pole nõus Kõrvemaal linnujahi keelamisega

"See keeld on ebaproportsionaalne, mittevajalik kaitse seisukohast ega baseeru teaduslikel uuringutel. Samuti ei ole ta seoses ega lähtu Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse põhilistest eesmärkidest," seisab kirjas.

EJS ei pea otstarbekaks keelata jahipidamist hanedele ja valgepõsk-lagledele, kellede arvukus on tugevas tõusutrendis ja kellede poolt tekitatud kahjud suurenevad.

"Meile tundub absurdne, et sügisjahti nendele liikidele hakatakse keelama ja samas otsitakse kevadjahi korraldamise võimalusi. Pigem tuleks leida võimalusi, et arvukust sügisperioodil rohkem reguleerida ja see eeldaks küll mitte keeldude suurendamist, pigem vastupidi," pakkus EJS oma kirjas.