Vaata, mis on selleaastane parim piimatoode ja magustoit

"Piimatoodete kategooria on läbi aastate väga populaarne olnud. Eestlased armastavad piimatooteid ja ettevõtted näevad palju vaeva, et tabijatele alatasa midagi uut ja põnevat pakkuda. Piimatoodete kategooria on äärmiselt mitmekesine - sel aastal on võistlustules näiteks toorpudrud, erinevad jogurtimaiused, kodu- ja sulajuustud," kommenteeris Potisepp.