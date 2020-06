President käis tutvumas erametsade majandamisega

Eestis on umbes 100 000 metsaomanikku, kes kõik oma metsades veidi erinevalt toimetavad. Nende seas on hulgaliselt omanikke, kes on otsustanud oma metsa puutumata jätta aga ka neid, kes seda aktiivselt majandavad. Erametsaliidu juhatuse esimehe Ando Eelmaa sõnul tagab selline metsaomanike mitmekesisus ka erametsade majandamise kestlikuse, kõige olulisem on, et omanikud oma maast ei loobuks.