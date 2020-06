Amet: metssigu peaks olema 1 isend 1000 hektari kohta

„Koostöös seakasvatajatega ja veterinaaridega on jahimehed täna ära teinud suure töö. Oluline on, et saavutatud olukorda säilitaksime ja hoiaksime ära katku järgmised lained. Selleks on tähtis hoida metssigade arvukus jätkuvalt madalal tasemel,“ ütles Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts.