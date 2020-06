Soomlased on andnud üle 50 000 allkirja valgepõsk-laglede küttimise lubamise toetuseks

Soomes on toetust kogunud kodanikualgatus, mis nõuab valgepõsk-laglede küttimise lubamist. Praeguseks üle 50 000 allkirja kogunud algatuse põhjus on asjaolus, et Soome põllumeeste esindusorganisatsiooni MTK andmetel on põllukahjud mullusega võrreldes juba kahekordistunud.