„Meid viivad edasi innovatsioon, teadus- ja arendustöö, milleks peavad olema sobivad tingimused. Maaeluministeeriumi kohustus on aidata luua sobivad tingimused oma haldusala ainsas teadusinstituudis. Mul on hea meel, et Jõgeva sordiaretajad said endale kaasaegse töökeskkonna. Loodetavasti peegeldub selle mõju uutes sortides ja Eesti taimekasvatajate suuremates saakides,“ ütles maaeluminister Arvo Aller uue hoone avamisel.