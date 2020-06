Metsloomadega kokkupõrgete arv on märgatavalt kasvanud

Liikluskindlustuse Fondi tegevjuht Mart Jesse tuletab meelde, et alates kevadest liiguvad metsloomad aktiivsemalt ringi, mistõttu tuleb autojuhtidel tähelepanelik olla.

„Metsloomaga kokkupõrgete kogukahju 11,2 miljonit moodustas mullu 13 protsenti kaskokindlustuse väljamaksetest. Ühiskonna kulu tervikuna on sellest aga suurem, sest see number kätkeb endas üksnes sõidukeid, millel on vabatahtlik kindlustuskaitse,“ ütles Jesse.