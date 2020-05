PRIA maksab loomakasvatuse üleminekutoetused välja tavapärasest varem

„Arvestades, kui keeruliselt on ka põllumajandustootjatele käesolev aasta alanud, otsime enda poolt võimalusi neid toetada ja seda ka toetuste tavapärasest varasemate väljamaksetega. Selle töö tulemusena on mul hea meel teatada, et kolme tootmisest lahti seotud üleminekutoetuse puhul alustame väljamaksetega juba mai lõpus, mis on 3-4 nädalat varem kui tavapäraselt,“ sõnas PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.