Pääsukesemärgiga toodete kohta saab infot uuelt kodulehelt

„Eesti toidutootjad valmistavad kodumaisest toorainest häid, maitsvaid ja kvaliteetseid tooteid, mida tarbijad heameelega eelistavad. Pääsukesemärgi tunnuslause on nüüdsest "Tunnustatud Eesti toit", märki ehib endiselt Eesti rahvusmotiivina suitsupääsuke, kes on aga läbi teinud väikese uuenduskuuri. Usume, et uus märk pole saanud mitte ainult kaasaegsemat ilmet, vaid annab tarbijatele ka selgema sõnumi, et pääsukesemärgiga tooted on valmistatud meie oma Eesti tootjate poolt kohalikust põhitoorainest,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar.

Tema sõnul räägiti veel mõned kuud tagasi kestlikust toidutootmisest pigem keskkonnasäästu võtmes, kuid kriis on selgelt esile toonud riigi toidujulgeoleku tähtsuse.

„Eesti tarbijad on teadlikumad, miks on vaja hoida Eesti põllumajandust ja edendada elu maapiirkondades ning missugused on importtoidust sõltuvuse ohud. Kohalik toidutootmise tarneahel ehk tootjate, tööstuste ja kaubanduse koostöö ning tarbijate kohaliku toidu eelistamine tagab Eesti toidutootmise jätkusuutlikkuse. Pääsukesemärgiga toodet eelistades toetab tarbija kohalikku toidutootmist,“ rõhutas ta.

„Pääsukesemärgi suureks uuenduseks on seegi, et vastavalt tootele saab rõhutada tootes kasutatud konkreetset põhitoorainet, asendades logol olev „Eesti toit“ näiteks sõnaühendiga „Eesti piim“, „Eesti liha“, „Eesti kala“ ja nii edasi. Variatsioone on täpselt niipalju, kui leidub erinevaid eestimaiseid tooraineid,“ lisas koja juhatuse liige.

Toote päritolule ja kvaliteedile viitav pääsukesemärk antakse tootele, mille põhitooraine on eestimaise päritoluga ning mis on edukalt läbinud laboratoorse ja sensoorse hindamise.

Märgi kasutamisõigust võivad taotleda kõik Eesti äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes tõendavad dokumentaalselt toote valmistamisel kasutatud põhitooraine kodumaist päritolu.

Praegu kannab pääsukesemärki 262 Eesti toidutoodet.

Järgmine pääsukesemärgi toodete hindamine toimub juunis.

20 aasta jooksul on pääsukesemärk kogunud poolehoidu Eesti tarbijate seas. Viimaste aastate uuringud on näidanud, et pääsukesemärk on Eesti kõige tuntum toidumärgis, mida tunneb küsitluste põhjal üle 90 tarbijatest.