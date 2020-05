Piimatööstuse kontoritöötajad lähevad põllule maasikaid korjama

Maasikakorjamise talgud tulevad Marjamaa talus, marjadest valmistatakse moos, mis hiljem läheb Tere ja Farmi toodetesse.

„Eesti maasikad põllule jääda ei tohi, sest me vajame neid mitte ainult hooajamaiusena, vaid ka aastaringse toorainena,“ sõnas Tere ASi ja Farmi Piimatööstuse ASi juhatuse esimees Ülo Kivine.

„Kuna maasikas on meile oluline, otsustasime üles näidata head tahet. Kaks meie tootmisüksust asuvad Lõuna-Eestis, sealt tuleb ka suur osa meie piimast – et oleks lühike tarneahel, oli asukohavalik kohe selge. Osa maasikatest, mida oma toodetes, näiteks kohupiimakreemis kasutame, tulevad Lõuna-Eestis asuvast Marjamaa talust. Saime nendega kokkuleppele, et jaanipäeva paiku läheme sinna kõik koos marju korjama. Loodame oma panusega päästa sadu kilosid marju ning tuua koostöö läbi mõne uue maitsva toote sügisel turule.“

Päevaga küll kõiki vajaminevaid maasikaid korjatud ei saa, aga suureks abiks on see siiski.

„Oleme väga tänulikud, et Tere ja Farmi rahvas meile appi tuleb,“ lausus Marjamaa talu peretütar Elke Lillemets.

„Head kriisi ei tohi kunagi lasta raisku minna ning meil on väga hea meel, kui tootjad näevad, millist vaeva on vaja näha, et kogu nende toodete tooraine oleks parim. Päevaga küll kõiki vajaminevaid maasikaid korjatud ei saa, aga suureks abiks on see siiski. Kuna moosi lähevad ilma tupplehtedeta maasikad ning need tuleb sellisel kujul põllult ka noppida, võtab see natuke korjamise tempot maha. Ühel päeval kolmest nädalast saame ehk hingata kergendatult, et sellel päeval ükski maasikas maha ei jää.“

„Mõte maasikakasvatajatele appi minna sündis nädalavahetusel, kui sai selgeks, et põllule võib jääda mitmeid tonne maasikaid, sest virku töökäsi napib,“ märkis Tere ASi turundusjuht Katrin Tamm.