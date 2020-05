Pank: mullune rekordiline viljasaak ja odavam kütus on toeks põllumajanduse väljavaadetele

”Muret tekitab kohaliku või võõrtööjõu kaasamine, mis on varasemast keerulisem. Kui peaks tekkima vajadus uute töötajate või koristusperioodil abikäte järele, kujuneb sellest tõenäoliselt suur väljakutse. Lisaks on tarbimise vähenemise tõttu näha survet piima kokkuostuhinna langusele. Kui aprillis maksti piimatootjatele keskmiselt 295 eurot tonni eest, siis tänaseks on mitmed suured kokkuostjad teatanud, et mais langeb kokkuostetava piima hind üle 10%,” lausus Mägi.