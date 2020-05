Galeriid ⟩ Maa Elu lugejate kasvuhooned on kaunid ja nutikad

Taaskasutusega kasvuhoone korda!

Jaana Ant Rakvere vallast Mädapea külast kirjutas, et soetas endale eelmisel aastal 10x4 meetrit kaarkasvuhoone. "Esimesel aastal läks kiireks ja ei jõudnud seest peenraääri korda teha, aga sellel aastal oli hea pikk kevad ja sai varakult ettevalmistusi tegema hakata. Esiteks pesin ma kasvuhoone rohelise seebi lahusega ja kasutasin pesemisel aknapesuks mõeldud švammiga harja, pärast lasin survepesuriga veel üle, sest metallkarkassi ja plastiku vahele oli igasuguseid surnuid satikaid kogunenud. Enne pesemist arvasin, et mu kasvuhoone on puhas, sest alles aasta oli kasutusel, aga kui ikka švammiga üle tõmbasin jäi kasvuhoone ikka kuidagi erksam," sõnas ta.

Ant lisas, et talle meeldib väga igasuguseid taaskasutuslahendusi välja otsida ja kuna neil oli kogutud kunagiste vanade ahjude lõhkumisest telliseid, siis said nad need kasvuhoones peenarde piirdeks ära kasutada. "Aga keskmise piirde jaoks enam telliseid ei jätkunud, ostsin kõnniteede jaoks mõeldud äärekivid, mis on 1 meetri pikkused. Ma olen väga rahul, sest puit ikkagi aja jooksul mädaneb ja vajub ära aga kivid püsivad igavesti ja on põhimõtteliselt hooldusvabad. Kuna elan paesel pinnal, siis vahekäigud teen arvatavasti paekividest, aga seda siis ehk järgmisel aastal, sest ka muud aiatööd on ootel," kirjeldas ta.

Tomatitaimed on tal juba istutatud, aga katteloori kasutab ta kasvuhoones ka selleks, et taimed ei saaks päikesepõletust.

Väike, aga tubli!

Heili Randmaa saatis meile pildid oma ema väikesest kasvuhoonest. "Ta alustas majandamist alles sel kevadel, aga unistas oma pisikesest kasvuhoonest juba ammu. Mõeldud, tehtud. Kaks kurki, kaks tomatit, kaks paprikat, kaks maasikaamplit, kaks tomatiamplit ja maitsetaimed - ideaalne nurgake hobiaednikule. Kõik on käe-jala juures, vahekäigus vaip ja peenras taimekasvatusmullakotid," kirjeldas ta.

Kasvuhoone hoiab vanemate pärandit

Teet Ehala Viljandist saatis meile pildid 1960. aastal valminud 6x3,5m kasvuhoonest. Sel kevadel läbis kasvuhoone uuenduse ehk n-ö kapremondi. "Vahetasin klaasi välja kihtplastikuga. Hetkel katsin vahekäigud peenravaibaga, aga tuleval kevadel plaanin midagit kindlamat, ilmselt puidust. Kunagisest kurgilavast sai kultuurmustika-, pohla- ja mustikapeenar," kirjutas ta. Enda kohta ütleb Ehala, et on "sundaednik". "Tahan säilitada vanemate pärandust ja nautida," põhjendas ta väljendit.

Pooles kasvuhoones kasvatab ta viinamarju, teises on tomatid, kurgid ja veel on roosid.

Peenravaip hoiab kasvuhoone korras

Sirje Toodingu kasvuhoone maapind on üleni kaetud peenravaibaga ja ta on sellega väga rahul. "Umbrohtu ei ole, kastmisvesi imbub läbi, alati puhas ja korras," kiidab ta. "Sügisel võtan katte üles, pesen ära, maa kaevan läbi ja kevadel läheb peenravaip jälle maha. Väga mugav!"

Sirje Toodingu kasvuhoone. FOTO: Sirje Tooding

Kasvuhoone pakub kanadele varju