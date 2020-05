Arvamusplats ⟩ Maapiirkonnad võitsid eriolukorrast

Kui veel aastaid tagasi võis tunduda, et elu maapiirkonnas on keeruline, sest seal pole linnale omaseid võimalusi ja mugavusi, näitas tänane kriis, et maapiirkonnad hoopis võitsid kriisist.

Eriolukorras kolis hulk peresid maale, mille tulemusel nähti, et elu maal on tõesti võimalik. Ainuüksi minu tutvusringkonnas on kolm peret, kellel tekkis nüüd küsimus: "Miks me üldse linnas oleme elanud?"

Maal on nende sõnul elu niivõrd palju mugavam, rahulikum ja inimsõbralikum. Ent kuidas elada maal ettevõtjana?

Raha on võimalik teenida kõikjal

Elukoha küsimus on kõige otsesemalt seotud töö iseloomu ja asukohaga, raha teenimise võimalustega ning muude teenuste kättesaadavusega. Eelkõige on küsimus internetiühenduses, sest töö distantsilt nõuab ühendust, mis oleks stabiilne ja piisavalt kiire.

Eriolukorras nägid paljud, et töötamine distantsilt on võimalik kogu Eestis. Veelgi enam aktiviseerub linnast maale kolimine siis, kui maapiirkondade mugavusteenused tulevad linna omadele järele.

Selleks, et selle sõnumiga aga üha enam jõuda ka nendeni, kes seda ei usu, on vaja kriise, mis raputavad ja annavad võimaluse uusi lahendusi ja uutmoodi elu proovida

Paljud on harjunud e-poe mugavustega ja tellivad nii toitu kui ka näiteks riideid, jalanõusid, miks mitte isegi tehnikat nagu külmkappe, murutraktoreid ja mullafreese, e-kanalitest. E-poe loomine on tehtud lihtsamaks ja soodsamaks kui kunagi varem – baasnõudmisi täitva e-poe saab üles seada kõigest paari päevaga.

Nii saaks näiteks kohalik toidupood oma kauba kiirelt nähtavaks teha. Üha enam maapoode peaks mõtlema ka sellele, kuidas hakata kaupa kodudesse vedama, et mugavusteenust inimestele lähemale tuua. Olen kindel, et need ettevõtjad, kes maapiirkondades kojukande esimeste seas käima said, on kriisi tulemusel juba võitnud.

Kriisid annavad võimaluse

Hiljuti tegime oma meeskonnaga kampaania, mille raames jagasime ära 100 tasuta terviklikku e-poodi, kus on ühendatud nii kassa- ja laosüsteemid kui ka tarne ja turundus. Nägime, et huvi poodide vastu on väga suur ka maapiirkonna ettevõtetel. Nende seas oli nii talunikke, rõivapoeomanikke kui ka neid, kes on oma lõbuks kodus käsitööd teinud ja nüüd oma kaubale väljundit otsivad.

Kõik nad olid inimesed, kes ei jäänud käed rüpes ootama, kuni eriolukord lõppeb ja nende füüsilised poed avanevad, vaid otsisid võimalust, kuidas ellu jääda. Nii mõnigi neist suudab ilmselt tänu sellele oma äri päästa.

See, et elu maal ei ole mitte üksnes võimalik, vaid ületab oma elukvaliteedi pakkumiselt linna oma, ei tule ilmselt ühelegi maal elavale inimesele üllatusena.

Selleks, et selle sõnumiga üha enam jõuda ka nendeni, kes seda ei usu, on vaja kriise, mis raputavad ja annavad võimaluse uusi lahendusi ja uutmoodi elu proovida. Maale kolimisele annab võimaluse see, et oma äri on võimalik alustada ja käimas hoida kõikjal üle Eestimaa.