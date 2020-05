Meeott koondab väiksemaid meetootjaid

Orusalu ütles Kuku raadio saatele Maatund antud intervjuus, et Meeott on lihtsamalt öeldes turuplats, kus saab üles panna oma müügikuulutuse ja leida ostja ning müüa oma toodangut kontaktivabalt.

Orusalu sõnas, et platvormiga on liitnud paljud mesinikke, kes end suurteks tootjateks nimetada ei saa ja kaubanduskettidesse müüma minemiseks ei ole neil piisavalt toodangut. Kuid on ka hobimesinikke, kellel on 10-20 purki mett kodus üle. Lisaks meetoodangule müüakse seal näiteks ka mesilasperesid.