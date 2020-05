Põllumajandusettevõtjad: juba paari nädala pärast on välistööjõuta olukord kriitiline

„Seoses kiirete kevadiste ja suviste põllutöödega on piiride avamine hooajatöölistele praegu ajakriitiline ja tööjõuprobleemi lahendamine peab olema prioriteet. Majandus on niigi raskes seisus – valitsus otsib aga juba pikemat aega ettekäändeid, mis takistavad põllumajandusettevõtjaid tootmisega kavandatud mahus jätkata,“ ütles põllumajanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

„Esimesed kodumaised maasikad valmivad juba lähinädalatel. Põllumajandussaaduste korjamist ei saa seniks edasi lükata, mil töötute hulk kasvab nii suureks, et jätkub piisavalt põllumajanduses töötamisest huvitatud kohalikke inimesi. Valitsus ei saa kedagi sundida põllul töötama ja kahjuks puudub ka toimiv plaan, kuidas lähinädalatel välistöötajaid põldudel kohalikega asendada,“ rõhutas Sõrmus.

„Vaatamata valitsuse liikmete usule lahendada probleem kohaliku tööjõu abil, on viimase aja tegelik kogemus näidanud, et kõikide välistöötajate kiire asendamine kohalike inimestega pole realistlik. Suurem osa inimesi kaotavad töö linnades, aga põllumajanduse töökohad asuvad maal. Samuti saavad töö kaotanud inimesed mitmesuguseid hüvitisi, mis võimaldab paljudel inimestel sügiseni koju jääda,“ tõdes aiandusliidu juht Raimond Strastin.

„Mitmed teised Euroopa Liidu liikmesriigid – Soome, Poola, Saksamaa, Itaalia jne – on aktiivselt lahendusi otsinud ja võimaldavad kriitilise tähtsusega hooajatöölistel riiki siseneda. Kuigi Schengeni piir on üldiselt 15. juunini suletud, siis tegelikult on riikidevahelisel kokkuleppel hooajatöötajate piiriülene liikumine võimalik ka kolmandatest riikidest,“ lisas Strastin.