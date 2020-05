Taimekaitsevahendile Danadim 40 EC väljastati sügishooajal kasutamiseks eriluba

„Seni kehtiva loa kohaselt oli Danadimi kasutamine lubatud kuni 30. juunini 2020. Olukorras, kus taliteraviljade külvipinnad Eestis on aasta aastalt suurenenud, on oluline, et põllumeeste tööriistakastis oleks vahendid kahjurite edukaks tõrjumiseks. Enne taimede talvituma minekut on vajalik tagada võimalikult heas elujõus taimik, mis on kahjuritest ja haigustest vaba,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja teraviljatoimkonna esimees Olav Kreen.