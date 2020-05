Adven aitab rajada Lätti 100 miljoni eurose kanala

Adven Baltikumi tegevjuhi Urmo Heinami sõnul on ettevõte avatud koostööläbirääkimistele, et sarnaseid projekte ka Eestis läbi viia.

"Ka Eestis on mitmeid tööstusettevõtteid, kes võidaksid sellisest partnerlusest ning võiksid selle peale tõsisemalt mõelda,“ ütles Heinam pressiteates.

Kõigi eelduste kohaselt ekspordib uus tehas kuni 90 protsenti oma toodangust. Ovostari eesmärk on laieneda uutele turgudele Euroopas ja Lähis-Idas.

Praegu toimub tehaseprojekti keskkonnamõjude hindamise protsess, mis peaks valmima käesoleva aasta lõpuks. Ehitustöödega on kavas alustada 2021. aastal.

Ovostar Union ettevõtete grupp on Ukraina agrotööstusettevõtte, mis kuulub Euroopa viie suurima munatoodete tootja hulka. 2019. aastal ulatus grupi käive 104 miljoni dollarini ja ettevõttes töötab umbes 1600 töötajat.

Adven on Põhjamaade ja Balti riikide energia- ja veeteenuste pakkuja. Adveni aastakäive on üle 216 miljoni euro ja bilansimaht on 800 miljonit eurot. Adven opereerib üle 300 energiakeskuse.