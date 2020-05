PRIA avab 18. mail taas teenindusbürood

2. mail algas PRIAs otsetoetuste, üleminekutoetuste ning maaelu arengukava pindala- ja loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. See on kõige suurema taotlejate arvuga toetus, mida PRIA välja maksab.

"Selleks, et saaksime aidata võimalikult paljusid kliente, on meie teenindusbürood avatud kõigil tööpäevadel kell 9.00-16.00. Selleks, et oleks võimalik järgida kõiki viiruse leviku tõkestamiseks vajalikke meetmeid, teenindame ainult eelnevalt aja broneerinud kliente," seisab ameti teates.