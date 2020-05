Hoiatus aiapidajatele: lähiööd toovad endaga öökülma

Riigi Ilmateenistuse andmetel ööl vastu kolmapäeva pilvisus tiheneb. Pärast keskööd hakkab saartel vihma ja lörtsi sadama. Läänekaare tuul pöördub hommikuks lõunakaarde 3-9, läänerannikul lõunatuul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -2..+3, rannikul kuni +5°C.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Vihma- ja lörtsihood liiguvad aeglaselt saartelt üle mandri kirde suunas. Puhub lõunakaare tuul 3-8, pärastlõunal muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 4..9°C.

Ka ööl vastu neljapäeva on oodata miinuskraade. Siis on õhutemperatuur vahemikus on -1..+5°C. Ööl vastu reedet võib kohati temperatuur langeda -2 kraadini.