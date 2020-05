Aivar Kokk: piimatootjaid tuleb toetada, et vältida piimakarja müüki välismaale

Aivar Koka sõnul tuleb viivitamatult hakata piimatootjaid toetama, et ära hoida piimakarja müüki välismaale, nagu see juhtus 2013-2014. aasta kriisi ajal.

"Eestis peetakse täna ligi 80 000 lüpsilehma ja päevane piimatoodang on umbes 2000 tonni, millest 400 tonni eksporditakse Leetu ja 200 Lätti," ütles Kokk. "Põllumeeste jaoks on oluline, et toorpiima kokkuostuhind ei langeks alla omahinna ehk 300 euro tonnist. Maikuu toorpiima kokkuostuhind on meie naaberriikides juba langenud 260-270 euroni tonnist, mis on madalaim kokkuostuhind alates 2014. aastast. Seetõttu tuleb tegutseda kohe, et hoida ära piimakarja vähenemist ja põllumeeste pankrotilainet."