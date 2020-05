Looduskalender ⟩ Siis kui linnud räägivad

Tegelikult pole selles siiski midagi imelikku, kui nad vastavad, aga enamus inimesi ei oska seda lihtsalt kuulata või näha. Näiteks lehvitavad lilled sageli Sulle vastuseks õrnas tuulehoos. Aga lihtsam on rääkida lindudega, kukkuda vastu käole või rääkida kronksuva rongaga.

Väänkaela ufokogemus

Eelmisel laupäeval juhtus minuga maakoju jõudes selline lugu, et kohe, kui autost välja astusin, tuli isane must-kärbsenäpp ehk metstikk mulle hirmasa hädakisaga vastu, emane püüdis veel oma halli rinnaga tõrjuda pesakasti hõivama tulnud väänkaela. Sel väikesel pruunitähnilisel rähni meenutaval väänkaelal on kombeks endale pesitsuskohta otsides teiste lindude munad ja pesad välja visata. Hävitustöö on päris kole ja ta teeb tühjaks kõik lähikonna pesakastid. Tormasin siis käsi plaksutades kohale ja väänkael lendas ära Tammetsõõri taha. Ajasin mesindusrüü selga ja läksin uut mesilasperet tarru paigutama, kui taas tuli metstika mustavalgekirju isa appihüüdega. Jooksin ruttu täies kaitserüüs kohale, haarasin teepealt pika lati, et väänkael pesakastile koputades minema kihutada. Jääb veel mõelda, mida arvas minemalendav väänkael – et mis ufod siin õuel valges rüüs askeldavad. Igatahes järgmisel hommikul laulis isatikk rõõmsalt pesakasti juures oma kallimale aariaid.

Rohelised kardinad

Ja kuigi ilmajaam lubab meile kurjasid ilmasid ja lumelobjakat, siis jõudsid õitsema minna toomingad, kullerkupud ja piibelehed, mis muidu mai lõpus seda teevad. Ja rukkirääk on tagasi!

Kodumaine spargel - põdrakanep on korjamisküps, võiga hautades viib see keele alla. FOTO: Kristel Vilbaste

Kasemets õrnroheline ja kaselehed mündisuurused. Mets ei paista enam läbi, toomingavõsa on loonud rohelise kardina. Võilillemurud on kollased, ärge siis unustage neid suve jooksul niita, sest kõrges rohus võilill järgmisel aastal õisi ei anna. Lillemurude kirevus on üürike, me peame endale lihtsalt selgeks tegema, milliseid lilli armastame. Rohelised konnad alustasid oma mitu kuud kestvat laulu ja selges tiigivees on näha, kuidas tähnikvesilikud armurõõme naudivad.

Leheristipäeval tasub minna parki või metsa, seisatada, kuulata, kõnelda puude ja taimedega, küsida neilt nõu ja pidada plaani.

Aga kui külm meid taas tuppa sunnib, on järgnevatel neljapäevadel (ristipäevadel ei tohi maad niikuinii härida, sel neljapäeval – leheristipäeval rohulibletki murda, muidu tuleb suvel raskelt rohimist) hea võimalus piiluda looduses toimuvat Looduskalendri kaameratest.

Gennadi Skromnov ütleb, et sel aastal on võtmesõnaks kotkad – kalakotkastel on kaamerad kahes pesas mõlemas 3 muna, väike-konnakotkal on 1 muna ja suur-konnakotkal 2. Must-toonekure isandal Karl II on nüüd uus pruut, vana kaasa on kadunud, aga sel aastal ei pruugi neil järglasi tulla. Must-toonekure emandaid ongi vähe, Läti isane jäi sel aastal kaasata. Tihasel on pesas 10 muna ja koorumist võib oodata 18. mail. Hülgekaamera ette on pesa teinud kühmnokk-luik ja ilmselt saame sel aastal “inetuid pardipoegi” näha. Karukaamera ees tatsavad karud kahekaupa, pulmaaeg on tulemas siis, kui haavalehed puus. Jälgida tasub ka aasta linnu – tuttpüti kaamerat, kuhu kohe kolmas muna tulemas.

Puuke on sel aastal palju. FOTO: Kristel Vilbaste