Üleskutse ⟩ Jagage soovitusi kasvuhoone sättimiseks

Kuidas on kõige mugavam lahendada kasvuhoone vahekäigud?

See kevad tuleb teisiti! Nagunii on üle Eesti tuhandeid kasvuhoonesõpru, aga tänavu nende read kasvavad hoogsalt. Mõnel on uus majake juba püsiti, teised alles mõlgutavad mõtet oma esimesest triiphoonest ja otsivad ideid, milline maja soetada, kuidas seest kujundada ja mida kasvatada.