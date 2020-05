Puuduv tööjõud paneb toidutootja sügisele mõeldes pead murdma

„Põltsamaa tootmise jaoks oleme kurke kasvatanud 18 aastat, sort on tuttav ja vilumust küllaga,“ ütles kurgikasvataja Anneli Aasna Viljandimaalt. „Küll pole selgust, kes tänavu kurke korjavad, varasemalt oleme kasutanud ukrainlaste abi. Hooajatöödele vajame 19 inimest, kes elaksid talus kohapeal, sest meie piirkonnas vaba tööjõudu pole. Töötute arv linnades küll kasvab, aga vaja on kindlust, et inimesed esimesel võimalusel oma vanale kohale ei naaseks, sest saaki ei saa korjata ette ega tagantjärele, vaid õigel ajal. Kurkide korjamine algab juuli alguses ja kestab kaks kuud. Tegu on kiirust ja füüsilist võimekust nõudva tööga, aga tähtis on ka ettevaatlikkus, et taimed ja kurgid viga ei saaks,“ lisas Anneli Aasna.