Maatükkide loodusliku seisundi andmed läbisid värskenduskuuri

Tegemist on igal aastal toimuva maatükkide loodusliku seisundi andmete uuendamisega. Tänavused muudatused puudutavad eelkõige Ida-Eestit.

„Loodus meie ümber muutub ja maa-ameti roll on seda kajastada nii kaartidel kui ka maatüki andmetes,“ selgitas maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu iga-aastase muutmise põhjust. „Selle aasta muudatused ei ole nii ulatuslikud kui eelmisel aastal. Samuti lükkasime eelmise aasta kogemuse põhjal kõlvikute andmete uuendamise kevadesse. Nüüd jääb maaomanikel rohkem aega oma maa-andmetega tutvumiseks, samuti tasub põllupidajatel enne PRIA-lt toetuse taotlemist uuenenud kaardile pilk peale heita,“ märkis Rennu.

Maatüki loodusliku seisundi ehk kõlviku, sealhulgas haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa andmed on olulised eelkõige maatulundusmaal, kuna nendest sõltub maamaksu suurus. Maamaks arvutatakse 1. jaanuari andmete alusel. Tänavuse muudatused kajastuvad järgmise aasta maamaksuteatises. Maa-amet uuendas loodusliku seisundi andmeid ligi 55 000 maatulundusmaal.

„Eelmine aasta oli Saaremaalt kõige enam pöördumisi kõlvikute andmete muutmiseks, lisaks parandasime ka saare poollooduslike koosluste alade kaardiandmeid,“ rääkis Rennu kaardil Saaremaa muudatuste rohkust selgitades ja lisas, et eelmise aasta muudatused on nüüd kaardile jõudnud. „Kaardistuslend Saaremaal on plaanis järgmine kevad ja saare maatükkide andmed saavad uuendatud 2023. aastal,“ ütles ta.