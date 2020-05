Maasikakasvataja: Inimesed soovivad põllule tööle tulla mustalt

Roositalu tõdes, et kuigi huvilisi on, siis peamiselt soovivad Eesti inimesed põllule tööle minna n-ö mustalt, samuti lühikeste perioodidena, näiteks nädalavahetusteks. "Nende tööampsudega me ei korja marju ära lihtsalt," tõdes ta.

Maaeluminister Arvo Aller kinnitas saates, et võõrtöölisi ei saa Eestisse lubada praegu seetõttu, et see võib olla ohuks rahva tervisele, kuid tema sõnul on tegu eriolukorra otsusega ning pärast liikumispiirangute kadumist jätkub elu samamoodi nagu enne eriolukorda.