Saaremaa tootjate tulevik sõltub e-kauplemisest

Et valdavalt tarbiti ja osteti tooteid Saaremaal ja Muhus ning nüüd see turg kokku kuivanud, ongi tema sõnul ainuke võimalus praegu Saaremaa ja Muhumaa toidu- ja joogitootjate, käsitööliste ja kosmeetikavalmistajate toodangut müüa e-kanalites. “Tihtilugu ei olnud nendeks ostjateks saarlased või muhulased, vaid saarte külastajaid,” lisas ta.

Kelder lisab, et eriti vajaks tuge just väiketootjad, kelle tooted võiksid olla kättesaadavad ka väljaspool saari, kuid loomulikult on keerulises olukorras kõik piirkonna ettevõtjad.