17 väärikat maja saab riigi toel korras katuse

„Põhjalikult ja läbimõeldult koostatud taotlused tõid selgelt esile omanike soovi restaureerida neile kuuluvaid taluelamuid kohalikke ehitustraditsioone väärtustavalt. Rõõmustav on näha ka omanike valmisolekut ise rahaliselt tööde kvaliteeti panustada - taotluste keskmine omafinantseeringu määr oli vooruga nõutust isegi kõrgem.“

Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maastiku omapära säilitamiseks ellu kutsutud voorust toetati tänavu kõige enam rookatuste taastamist, lisaks said toetusi puit-, plekk- ja kivikatused. 17st toetust saanud hoonest neli on kaitse all ehitismälestisena ning üks asub rahvuspargis. Maakondade lõikes läks kõige rohkem toetusi Saaremaale, mitmeid toetusi jagus ka Pärnu- ja Hiiumaale.