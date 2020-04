Lakke kerkinud sealiha hinnad rohkem ei tohiks kallineda

Lihatööstusele eriolukord suuri takistusi ei tekita, vahendas "Aktuaalne kaamera". Tööjõu olukord on Hormi sõnul stabiilne, takistusi ei esine ka kaupade impordi ja ekspordiga, kuigi näiteks seadmete varuosade tellimisel peab arvestama tavapärasest pikema tarneajaga.

Lihatöösturi sõnul on lihatoodete hinnatõus praeguseks peatunud. "Lihatoodete hinnad selle aasta alguses on natuke tõusnud ja rohkem need tõusta ei tohiks," märkis Horm.