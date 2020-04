Vana silla remont oleks pannud taluniku elu kolmeks kuuks seisma

Maanteeameti Põhja teehoiu osakonna juhataja Janar Tükk kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et silla restaureerimisprojekti koostamise ajal suheldi ümberkaudsete ettevõtete ja omavalitsuse esindajatega. "Me ei teadnud, et siin on selline väikeettevõtja, kellel on mõlemal pool jõge oma tegevus ja tal on vaja seda jõge ületada päevas mitu korda. Me lihtsalt ei teadnud," sõnas Tükk.