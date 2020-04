Looduskalender ⟩ Taevataat on kulupõlengutele piiri pannud

Teate ju küll seda tunnet, kui kodumaja taga jäi heinamaa eelmisel aastal niitmata, et paneks kiiresti tule otsa, teen kiiresti ära. Paraku on nii, et kulutuld ei suuda meist keegi ohjata. Pisikesest leegist, mis külmal ajal süüdatud, saab hetkega lõõmav väli. Õuekülmus ja tulesoojus tekitavad ise tuulehoo, mis leegid laiali kannavad. Nii et jätke tikud parem tasku.

Oma maakodus pole ma saanud tavaliselt kevadel aias isegi oksi põletada, sest ümberringi on kuivad heinamaad. Lume minekust kuivkõleda ajani on vaid hetk, mida ei taba.

Lõkkenõidus

Aga eelmisel nädalavahetusel kinkis loodus just sellise hetke. Vihma ja rahet sadas hoogudena ja tuul oli mõõdukas. Ja need tunnid vanade tormis murdunud põlispuude latvade teelesaatmisel olid erilised. Soe oksi limpsiv tuli, lapse toodud kruusitäis kuuma piparmünditeed ja rästaste laulukontsert, suutsid mind terveks päevaks panna unustama koroonakriisi. Aga üks hetk oli eriline.

Istusin lõkke ääres, süsimust rahepilv keerutas end lõkke valge suitsu kohal kokku. Ja äkki tunnen kellegi kohalolu. Ja siis näen, kuidas üle mu pea tiirutab suur lind – sulissõrmed pikalt harali, pikk nokk sihiks ees ja kõikide teiste lindude vakatamine. Toonekurg! Ei, mitte see meiekandi must-toonekurg Valdur, kes nime saanud siinsamas tegutsenud kunstnik Valdur Ohaka järgi. Vaid valge-toonekurg – lapsetooja. Siinkandis veel haruldasem külaline. Ja kure seljataga algav pärlitemäng – rahehoog hüplemas tiigipinnal – see ei ole selline vaikne sahin, vaid helisev pärlimuusika. Sadade pärlite vettekukkumise heli. Ja sama kiiresti, kui kadus kurg, kaob ka see pärlimäng. Rahelaulu järel alustab aga tiigi teisel kaldal punarind – heites sama helisevaid pärle “klaaspeeglile”. Ahjaa, koju sõites nägin, et vanaperemehe surma järel tühjaksjäänud naabertallu on tulnud elu, õuepeal jookseb trobikond last.