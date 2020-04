Toorpiima eksport Leetu jätkub tõrgeteta, probleem on siiski juba ammune

"Olukord toorpiima eksportimisel Leedu tööstustesse on õnneks lahenenud ning Leedu piimatööstused on Eesti piimast jätkuvalt väga huvitatud, sest suudame tarnida ühtlaselt kõrge kvaliteediga piima suurtes kogustes," ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus ERR-ile.

Sõrmus märkis, et kõik Leedu põllumehed pole mõistetavalt olukorraga rahul, aga Leedu valitsuse, piimatööstuste ja tootjate esindajad on omavahel kohtunud. "Usume, et olukorra lahenemisele aitas kaasa ka Eesti riigi poolne suhtlus Leedu kolleegidega."

Maa Elule antud kommentaaris ütles Eesti Leedu kaubanduskoja juhatuse esimees, Vilniuses tegutseva advokaadibüroo Derling Primus OÜ juhtivpartner Robert Juodka, et teema on Leedus tegelikult ammune. Nimelt erinevalt Eestist on Leedus piimatootmine endiselt väiketootjate pärusmaa ja suur osa tootjatest on 10–15 lehma pidajad.