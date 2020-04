Saabunud lumi pani põllutööd pausile

Inspektsiooni sotsiaalmeedialeht vahendab, et Põlvamaa büroo inspektorid võisid eilsel ringkäigul rahuloluga nentida, et Põlvamaa põllumehed on seadusekuulekad ning on jätnud tööd seniks ootele, kuni lumi põllult sulab. "Nagu vanarahvatarkus ütleb, on aprillikuu lumi juba ise põllule sõnniku eest," seisab lehel.