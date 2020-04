MES pani paika raskustesse sattunud ettevõtjate toetamise tingimused

Meetmete eesmärk on võimaldada ettevõtjatele juurdepääs täiendavatele rahalistele vahenditele, et leevendada COVID-19 puhangust tingitud ootamatut likviidsusnappust, tagada ettevõtluse toimimine ja areng ning maapiirkondade konkurentsivõime.

„MES saab hakata käendusi ning käibe- ja investeerimislaene välja andma pärast seda, kui Riigikogu on kinnitanud lisaeelarve. “ rõhutas Raul Rosenberg ning lisas, et uued käendus- ja laenumeetmed on suunatud ettevõtjatele, kes on pärast 31.12.2019 sattunud raskustesse COVID-19 puhangu tõttu.