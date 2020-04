Sotsiaalmeedia algatus viib maaettevõtted ja tööotsijad kokku

„Meie esmane fookus on leevendada kiirete hooajatööde pinget, aga mõnikord võib sellisest koostööst sündida elu muutev otsus ja mõni hea inimene leiabki uue kutsumuse maal,” sõnas algatuse üks looja Evelyn Sepp.

Vabatahtlikuks võib kandideerida igaüks, kes maatööd ei karda. Oodatud on inimesed üle Eesti. Samuti on teretulnud ettevõtted, kes saavad algatust toetada – transpordi, kütuse, toitlustuse või majutusega.

„Eesti toidujulgeolek on sõna, mida viimati sellises tähenduses kasutati teise maailmasõja ajal. Kogu maailm on kriisis, piirid on kinni, viirus möllab, eriolukorra leevenemisest pole kellelgi aimu. Isegi kui eriolukord lõpetatakse, ei lõpe erakorraline olukord maal ja majanduses veel niipea. Loomad või taimed aga ei oota, kuni poliitikud vaidlevad või viirus peatub. Kõik, mis jääb kevadel tegemata, jääb sügisel noppimata,” selgitas Sepp.