Ornitoloogiaühing kutsub vabatahtlikke hanesid loendama

Hanede loendamine toimub kolmel ajavahemikul: 9.–14. aprill (keskne loenduspäev on 11. aprill), 23.–28. aprill (keskne loenduspäev 25. aprill) ja 7.–12. mai (keskne loenduspäev 9. mai). Oodatud on loendusandmed üle Eesti.

Kõige efektiivsem on hanesid loendada hommikusel väljalennul ööbimispaigast või õhtusel sisselennul ööbimispaika, milleks on mererand, siselaht, järv, raba, polder. Loendus peab algama kindlasti tund enne päikesetõusu ning kestma vähemalt kella 10ni või kuni loendaja on kindel, et kõik haned on siirdunud põldudele.

Õhtune loendus peab algama kolm tundi enne päikeseloojangut ja kestma pimedani. Kolmas variant on loendada hanesid päevasel sisselennul puhkepaika kella 10 ajal või hanede peatuse ajal nende päevases puhkepaigas kella 13–14 ajal, loenduse kestus peaks olema vähemalt tund.

Puhkepaigas on koos tuhandeid hanesid ja lindude arvukuse hindamine keerulisem. Seepärast tasub haned mitu korda üle lugeda, et veenduda loendustulemuse õigsuses.

Puhkepaigas on koos tuhandeid hanesid ja lindude arvukuse hindamine keerulisem. Seepärast tasub haned mitu korda üle lugeda, et veenduda loendustulemuse õigsuses. Kui loendada hanesid põldudel päevase toitumise ajal, tuleb veenduda, et linde ei loendata topelt.

Tulemused tuleb pärast iga loenduskorda sisestada andmehalduse keskkonda PlutoF, loodusvaatluste andmebaasi või saata e-postiga seire koordinaatorile Ivar Ojastele aadressil ivar.ojaste@gmail.com.

Lisaks loendustulemustele on oodatud ka fotod rabahanedest, et määrata rabahane alamliike. Fotod peavad olema teravad, piltidel peab selgelt näha olema lindude kaela värv, pea ja noka kuju ja noka muster. Fotod palun lisada koos loendusandmetega andmebaasi või saata samal meiliaadressil koos infoga kes, millal ja kus (koordinaadid) pildistas. Kui ühest haneparvest õnnestus teha mitu pilti, siis palun kindlasti märkida, et tegu on sama parve, kuid erinevate lindudega. Fotosid kasutatakse ainult autorite nõusolekul ja autorile viidates.