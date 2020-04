Maa Elu ja Eestimaa Talupidajate Keskliit kutsusid lehelugejaid jagama pilte oma kriisivarudest ja ka nippe, kuidas selles, kõigile uudses olukorras hakkama saada. Pilte ja nippe saab saata veel kuni 13. aprillini.

Jagame allpool mõnda saabunud nippi ja pilti. Kutsume ka kõiki teisi üles näitama, millised on teie kriisivarud. Kas varude hulgas leidub kodumaist talukaupa? Soovitage kanaleid, kust kodumaist talukaupa soetate. Vahest leidub teie retseptivaramus häid retsepte, mida kojuvarutud kraamist valmistada?

Ootame teie pilte ja vastust kas ühele või kõigile meie küsimustele. Maa Elu koostöös Eestimaa Talupidajate Keskliiduga loosib kõigi osalejate vahel välja kolm isuäratavat auhinnakomplekti, mille on välja pannud agroturismi talud Wile Farm, Nopri talu, Veinimäe talu, 7 Kitsetalle OÜ, Kaspri talu OÜ, Mahlametsa OÜ, Epi talu, Pajumäe talu ja Tõrvaaugu mahetalu.

Ootame fotosid ja soovitusi meie e-posti aadressil maaelu@ajaleht.ee või Maa Elu Facebooki lehe vahendusel kuni 13. aprillini.

Tuuli Vaarak on otsustanud kriisi ajal toetada kohalikku piimatootjat ja aitab ka naabruses elavatel eakatenu nende toodangut viia. FOTO: Tuuli Vaarak Küpetamine rohkem au sisse tulnud Näiteks Tuuli Vaarak kirjutas meile, et pere kriisivaru erineb mingil määral tavaolukorrast. Kriisiajal tellitakse toit hulgilao kaudu koju. FOTO: Tuuli Vaarak “Kuna majapidamises on suured sügavkülmikud metslooma liha jaoks aastaid olnud, siis praegu tellime toidu hulgilao kaudu koju (fotol nähagi üks osa tellimusest). Poodi ise ei lähegi üldjuhul. Sügavkülmas on saiad, leivad, liha, või, kohupiim jms, mida kannatab külmutada. Ja muidugi ohtralt marju suvest. Muidugi paneme rõhku kohalikule. Kuna Pajumäe talu on meie kodule lähim tootja, siis sealt tuleb piim, jogurt, kohupiim ja kreemid. Lisaks aitan ka kaht naabruses olevat vanemat naist, et ka nemad saaksid Pajumäe talu toodangu praegusel ajal ukse taha. Kõike teeme kontaktivabalt ikka. Pajumäe talu toodangust siis küpsetame ka palju. Kui varemalt sai ka pea iga lõuna väljas söömas käidud, siis momendil oleme selle täiesti välistanud ja õhtusööke tehes, teeme suurema koguse, et ka järgmiseks lõunaks soe toit olemas. Nii nagu igas majapidamises, nii ka meil on viimasel ajal küpetamine rohkem au sisse tagasi tulnud. Kui varemalt sai ka pea iga lõuna väljas söömas käidud, siis momendil oleme selle täiesti välistanud ja õhtusööke tehes, teeme suurema koguse, et ka järgmiseks lõunaks soe toit olemas. Eelkõige oluline lasteaialapse jaoks, kes on samuti nüüd kodune. Ja päris pisikese beebi jaoks olen ka kõik suures osas ise vaaritanud. Muidugi liha ja mõned beebitoidud ostame talupoes suuremas koguses, siin siis jutt eelkõige BabyCool mahedalt kasvatatud püreekuubikutest, mis on sügavkülmutatud. Kartulid, porgandid ja peedid tulevad ämma ja äia keldrist, need oleme siia endale puha ära varunud. Enne kui kriis algas sai ka kõik kuivained ära varutud. Niiet puudu pole tegelikult millestki, lihtsalt toidus teeme suures osas ise. Ja rohkem ehk on loomingulist ja planeerimist. Toidu nimekiri on magnetiga külmkapi peal ja sinna järjest lisama, mida taas vaja, kui toidu tellimiseks läheb. Ei ole üldse probleemi selles osas, kevad tuleb, seemned tellitud ja kasvuhoones ootavad taimi ja elu läheb edasi. Lihtsalt ettevaatlikumalt ja rohkem arvestades olukorda. Kuna olen ka ise Eesti toidu tootja (Põltsamaa Felixi kurgikasvataja), siis ühel hetkel olen võib-olla hädas hooaja töölistega, täna tekitab probleeme ja hirme tuleviku ees pigem see. Aga saame hakkama igatahes!

Eesti toit võib olla kallim, kuid eelistan kvaliteeti

Malle Parts saatis meile foto, mil kujutatud väike osa kaheliikmelise naispere varust. "Leidub veel Eesti juurvilju, enda tehtud hoidiseid, samuti sisaldab sügavkülm erinevaid marju, veidi liha ja kala. Eelistan osta ka ikka Eesti toitu, see võib olla küll kallim, kuid eelistan kvaliteeti ja seda ka Eesti tooted on. Õnneks on poes hetkel kõike saada, seega see varu muutub aja lõikes. Püüan siiski hoida, et oleks umbes nädalane toiduvaru.

Malle Partsi saatis foto oma kriisivarudest, kus leidub ka palju kodumaist. Kuigi kodumaine toodang on vahel kallim, on see kvaliteetsem, leiab ta. FOTO: Malle Parts

Piima järgi peab ikka poodi minema Lisaks poest varutule on perel keldris hoidised, juurviljad ja peetakse ka kanu. FOTO: Keily Laurits Keily Laurits tunnistab, et kriisiaeg on elu teinud märksa keerulisemaks. "Poes käime paar korda nädalas, sest meil on suur pere (ema ja isa, kolm last). Piima ja saia leiba ostame paar korda nädalas. Varunud otseselt ei olegi midagi. Elame maal ja keldris on kartulid, porgand, ise tehtud borš. Laudas kanad, nii et ka kanamunad oma käepärast. Täna saime koolist toidu, millega peaksime natuke hakkama saama. Aga piima järele peab ikka minema."

Kõik looduslik turgutab tervist

Marje saadetud pilt kodus olevatest toiduvarudest. FOTO: Lugeja foto

Marje kirjutas meile saadetud kirjas, et pole suuri varusid seotanud, sest E-Selverist tuuakse kaup otse ukse ette. “Väga toredad autojuhid on seal ja varahommikul saab aja broneerida. Suurt hoolitsust näitavad välja ka lapsed ja nende pered. Tervisemured on ikka, aga turgutame ennast erinevate toitude ja looduslike ravimitega. Õhtul söödame kiisudel kõhud täis, teen kas vaarikavarreteed või kuuma piima, võtan paar lusikatäit mett kõrvale, määrin rinna hanerasvasalviga ja hommikul tõustes jälle ilus uus päev. Väga hea kurgule on ka lihtsalt keev vesi Rõngu Mahla toodetud vaarika- või jõhvikasiirupiga. Lisan veel lõigu sidrunit. Hoiame ennast ja teisi, küll see viirus kord taandub Eestimaa pinnalt ja maailmast.”