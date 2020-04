Välismaist piima ja liha Eesti toidu pähe müüa enam ei saa

Selliste eksitavate juhtude reguleerimiseks võttis Euroopa Komisjon 2018. a vastu määruse (EL) nr 2018/775. Määruse kohaselt on alates selle aasta 1. aprillist nõutav toidu põhikoostisosa päritolu märkimine juhul, kui selle märkimata jätmine võib tarbijaid tegeliku päritolu määramisel eksitada. Päritolumärgistuse määruse kohta kirjutab Maablogis maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist Külli Johanson.

Kui need tooted ei ole valmistatud Eesti päritolu põhitoorainest, siis peab edaspidi tarbijatele sellest teada andma. Kui nende toodete valmistamisel kasutatakse Eestist pärit põhitoorainet, siis eksitamist ei toimu ja nimetuse lähedal ei ole vaja lisateavet esitada.

Kuna tegemist on Euroopa Liidu määrusega, siis kehtivad samad nõuded iga liikmesriigi toote puhul, nt kui Itaalia maakaardi kontuur koos lipuvärvidega on Itaalias valmistatud pasta müügipakendil või Prantsusmaa piirkonna nimetus on juustu märgistusel.