Looduskalender ⟩ Sel aastal karulauku ja piibelehte segi ei saa ajada

Teine, muidu inimeste jaoks nii oluline ja vaevaline asi, on see, et laupäeval vastu pühapäeva läheme üle suveajale. Aga praegustes karantiinitingimustes on kaotanud paljude jaoks mõtte täpne aeg ja nädalapäevgi. Õpime ilmselt tõusma koos kanadega ja minema magama siis, kui väsimus tuleb. Küllap inimesed vajasidki sellist puhkust pideva kiire ja stressirikka elu järel.

Aga täna, 25. märtsil on ka paastumaarjapäev – üks olulisemaid tähtpäevi meie rahvakalendris. Sel päeval oli igasugune töötegemine rangelt keelatud, aga salamisi on seda ikka tehtud, sest sel päeval sauna suitsuma pandud sealiha seisis hästi ja ei läinud "ussitama" kogu suve jooksul.

Ja kõige tähtsam tabu oli see, et hommikul ei tohtinud enam leivapala ehk linnupetet võtmata välja minna, muidu tulid haigused ja söödikud selga.

Maarjapäevast läheb maa magusaks ja hakkab meile kasvatama toitu.

Pärlipildujad ja mökitajad

Linde on nüüd tagasi päris palju. Nende hääli tasub kuulama minna varahommikul või enne päikseloojangut, siis nad laulavad ja on ka teisi inimesi vähem liikvel. Eriti kaunilt heidab praegu oma pärle peeglile punarind, laulurästas võtab üle ilma hüüda kusagil kuuseladvas.

Soovitan enne kuulata internetist Veljo Runneli loodud leheküljelt www.loodusheli.ee erinevate lindude laule ja need meelde jätta, nii tunnete ära ka need tundmatud, kes enne üldise kevadise sidistamise sekka kadusid.

Mu linnu-uurijast vend Enn Vilbaste soovitab ka enne loojangut minna kusagile metsasihile ja kuulatada, kuidas metskurvits ehk nepp pikki sihti oma patrull-lende teeb, ise valjult aegaajalt õhus krooksatades. On olemas isegi selline loendus, et mitu korda tunni jooksul nepp üle pea lendab. Olen ise kord sedasi avastanud, et minu nepike tuli iga 4 minuti järel.

Aga sel põneval kuulamisel võib äkki lähedusest õhku tõusta ka teine kurvitsaline – tikutaja ehk taevasikk, kes tõesti taevas möhitab. Vend ütleb, et praegu on hea aeg ka linduriks ehk bongariks hakata ja uusi liike otsimas käia – ta nägi sel nädalal Pärnumaal ära raipekotka, uurige, milline ta välja näeb. Kulle ja kotkaid on praegu palju õhus.

Minu maja kohal käib praegu tõeline linnalinnu elu, hommikul vaidlevad õue kohal kolm lõokest, tagasi on mu pesakasti kuldnokk, kes kohe pärale jõudes vilistama kukkus ja tiibu väristades päikesele hõiskas. Paraku on sel tegelasel üks veidrus, ta käib hommikuti pead varblaste pesakasti toppimas ja seda juba nii aastaid – ikka ei ole talle pärale jõudnud, et ta sinna ei mahu.

Sel aastal on vist jõudnud inimesteni arusaamine, et karulauku ja piibelehte pole võimalik segi ajada, sest piibeleht pole veel oma lehti lahti rullinud.