Kasvuhoone soetamine on paras puslemäng

Kindlasti jälgige kasvuhoonet valides, et sel oleks piisav õhutusvõimalus. Hea, kui õhutusaknad on mõlemas otsas, kallimatel mudelitel on ka katuseaknad. Kui te ei ole valmis igal hommikul lippama kasvuhoone juurde ust avama ja õhtul sulgema, saab soetada automaatsed luugiavajad, mis hakkavad soojuse mõjul 19 kraadi juures tasapisi akent järjest enam avama ja kui läheb külmemaks, vajub aken kinni.

Kuppelkasvuhoone püüab pilku

Erilised pilgupüüdjad kasvuhoonete seas on kahtlemata kuppelkasvuhooned. Üks sääraste valmistaja on Läänemaal Paliveres tegutsev OÜ Ümaron. Aastas jõutakse käsitööna valmis meisterdada 60 kasvuhoonet, mis lisaks Eestile lähevad Soome, Rootsi ja Norra.

Ettevõtte omanik Peeter Zolotov tõdes, et kuppelkasvuhoonete kasuks langeb klientide valik eelkõige nende põneva välimuse pärast, aga tegelikult on ümmarguses keskonnas taimedelgi parem, sest õhk on seal pidevas ringlemises ja temperatuur ühtlane.

Ümaron teeb 9- ja 11,5ruutmeetriseid kuppelkasvuhooneid. Ehkki nimetus on kasvuhoone, saab neid kasutada ka verandana või grillimajana. Näiteks kui ostad kasvuhooneks, aga mõne aasta pärast tüdined taimekasvatusest, siis teed samasse kohta grillimisnurga. Või suvel kasvuhoone ja talvel grillimiskoht. Põhjamaades on kuppelkasvuhooned kasutuses virmaliste jälgimiseks, mõni on aga sellest suvel aurusauna teinud.

Permaaias läheb käiku vana

Võrumaal permaaeda hariv Triinu Guerrin kõneles, et permakultuuri viljeleja mõtleb, kuidas võiks kasvuhoonel olla mitu funktsiooni, näiteks plastkasvuhooned on sageli kumerad, nende katuselt ei saa vett koguda.

Üheks suurimaks õnnestumiseks peab Guerrin aga üht „poolkasvuhoonet” ehk istutusala, mis kaetud katusega. Üks sein on tehtud vanadest akendest, mida toetasid teiselt poolt hoopis põhupallid. „Selle katuselt sain vett koguda, põhupallid lämmatavad umbrohtu ja samas saab nende peal kasvatada taimi,” kirjeldas ta. „Lisaks passib selline ala väga hästi tomatitele, kui on kuum suvi. Tihti tükivad plastkasvuhooned liiga kuumaks minema, siis peab palju vaeva nägema nende ventileerimise ja jahutamisega.”

kasvuhoonet saab kindlustada

Veiko Sepp

If Kindlustuse varakindlustuse tootejuht

Kilekasvuhooneid me ei kindlusta, ülejäänud materjalidest aga küll. Automaatselt on kindlustuskaitse all kuni 10 ruutmeetri suurused väikehooned (sh kasvuhooned), kui need asuvad kindlustatud hoonega samal maatükil. Kui kasvuhoone on suurem, tuleb see eraldi kindlustada.

Kasvuhoonete vaenlased on üldjuhul ikka torm, rahe ja peale kukkunud puud. Mõned tänapäeval müüdavad kasvuhooned on ülikerged, mistõttu on mõistlik need väga tugevalt maaga ühendada, et tuul neile kahju teha ei saaks.