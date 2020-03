Ravimata põletiku tagajärg võib olla eesnäärmekasvaja

Tellijale

Kasvukohaks on niiskemad raiesmikud, väike pajulill kasvab seal 2–3 aastat pärast metsa mahavõtmist. Kui raiesmik kinni kasvab, siis kaob. Leida võib ka tiigi- ja kraavikallastelt, aiamaalt ning isegi mere äärest, kus on kallas umbe kasvanud. Armastab niiskemat ja värsket mulda, murus ja heinamaal ei kasva. Õitsema hakkab juuni keskpaiku, siis on õige aeg ka koguda. Kuivab 35– 40 ºC juures, säilitada saab purgis või kotis. Kui korjamisega hiljaks jääda, muutub villaks. Sarnase toimega on põdrakanep. Põdrakanep kasvab peaaegu igal pool meie ümber – heinamaaservas, metsa ääres, aia taga, mere ääres. Suur lillakate õitega taim alustab õitsemist juulis, siis on õige aeg ka talvevaru koguda. Toimeainerikkamad on juulikuu keskel või lõpus kogutud lehed, nendes on rohkem tanniine, neist üks on uuringute järgi kasvajavastase toimega.