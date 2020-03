Tehnikamüüjad hindavad Maamessi uut aega väga halvaks 

Et aga messiettevalmistus algab ettevõtetes märksa varem, on nii mõnegi firma plaanid praegu segi justkui Kört-Pärtli särk pühapäeva hommikul, nagu Oskar Luts ühte suurt segadust omal ajal nimetas.

September liialt vara

Suur osa Maamessi eksponentidest on põllumajandustehnika maaletoojad, kes üritust aastaid tähtsaks müügikanaliks pidanud. Enamasti on nad ühel meelel: väljapakutud aeg, 10.–12. september ei sobi üldse, sest enamik farmereid on sel ajal veel põllul ning kellelgi pole aega mööda väljanäitusi uidata. Sellepärast loodetakse, et Maamessi korraldajad leiavad võimaluse üritus septembri lõppu, veel parem oktoobrikuusse sobitada.

Peaasjalikult mullaharimisriistu ja külvikuid müüva OÜ Väderstad juhataja Tarmo Jõemägi tunnistas, et Maamess on ettevõtte jaoks uue tehnika eksponeerimise kõrval oluline müügikanal. Väderstadil on seal paarkümmend aastat oma kindel koht ja sama plats on selgi aastal välja ostetud. Mullu õnnestus Väderstadil teha Maamessi rekordmüük – kaubaks läks kuus masinat.

„Meil algas ettevalmistus juba sügisel, et uued masinad õigeks ajaks Eestisse ja messile saada,” rääkis Jõemägi. „Septembri esimene pool on messiks üks ebasobivamaid aegu üldse. Selleks ajaks oleme kõik masinad klientidele üle andnud ja tuleb tegelda nende töös hoidmisega. Sügisese messi jaoks peame tellima täiesti uued masinad, need ise välja ostma ja endale bilanssi võtma, kevadise messi tarvis saaksime kasutada klientide masinaid.”

Väderstad on Tartu Näitustele Maamessi osalustasu maksnud ja ega Jõemägi hellitagi lootust seda tagasi saada. Seega tuleb sügisel üritusel ikkagi osaleda, olgu see nii ebamugav kui tahes.

„Kas me nii uhke väljapanekuga saame minna, kui kevadel planeerisime, aga mingil moel tuleb ikkagi minna,” märkis Jõemägi.

Õiget aega raske leida

Eesti vanimaid põllumajandusmasinate müüjaid AS A.Tammel peab samuti uue otsuse vastu võtma, aga ettevõtte asutaja ja osanik Arvi Tammel on veendunud, et see aeg, mida praegu uueks toimumisajaks välja pakutakse, ei sobi üldse.

„See on liialt riskantne aeg. Loodan, et see muudetakse hilisemaks, oktoobri alguseks näiteks. Mess on meil plaani võetud ja osaleme seal ikka. Mõistagi tuleb tegevus ümber planeerida. Kevadise ajaga oli ka nii, et mõnel aastal see sobis, teisel mitte. On olnud aastaid, kui inimesed on kõik juba põllul ja Maamessil külastus tagasihoidlik.”

Ka Fendti traktoreid ja muud põllutehnikat müüva OÜ Agriland müügijuht Mihkel Timmermann kõneles, et oktoober-november oleks Maamessiks parem aeg, sest just siis teevad põllumehed järgmise aasta plaane ja veeretavad investeeringumõtteid.

„Septembri algus on väga halb aeg. Kõik on siis saagikoristuse pärast mures ja vaevalt kellelgi on aega tulla messile tehnikat vaatama,” selgitas ta. „Meie tõmbasime tänavu Eesti põllumajanduse aastanäituse (EPA) pärast Maamessi pinda poole võrra väiksemaks, kuna EPA-mess katab paremini meie klientide vajadusi.”

Aprilli lõpus on Timmermanni hinnangul Maamessil nii või teisiti võimalus äparduda – kui on külm ja lumine, on välialadel kõle ja ebamugav, kui soe ja päikseline, on põllumehed juba põllul ega saa näitusele tulla.