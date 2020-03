Arvo Aller: tähtsaim on inimeste tervis

„Kõige tähtsam on inimeste tervis,” rõhutas minister. „Kui keegi jääb koju, tekib kohe palju muret talle asendaja leidmisega.”

Neil päevil ei ole veel probleemiks, et mõni toiduainetööstus peaks töötajate haigestumise tõttu uksi sulgema või tegevust koomale tõmbama. Põllumajandussektorit päästab praegu hullemast, et veel ei ole alanud suuremad kevadtööd. „Loomakasvatuses peab olema pidevalt kohal, et saaks loomad söödetud ja hoitud,” nimetas Aller ja soovitas vajadusel kasutada asendustalunike võimalust.

Põllumajandusettevõtete juhid näevad lähikuude suurimat probleemi selles, et meil pole piisavalt hooajatöölisi. Nimelt on kõikjal Euroopas leviva koroonaviiruse tõttu paljud riigid sarnaselt Eestiga oma piirid kinni pannud ja ukrainlased ei pääse Eestisse.

„Jah, praegu me ei lase riiki sisse inimesi isegi Soomest ja Rootsist, rääkimata kolmandatest riikidest, mis Ukraina on,” kinnitas Aller ja lisas, et tema poole on pöördutud abipalvega aidata ukrainlasi siia tööle ja sellele probleemile otsitakse lahendust. „See on väga terav küsimus ja vajab kiiret lahendamist, aga ei oska veel öelda, mis saab,” nentis ta.

Tähtsamate küsimusena, millega praegu maaelu­ministeerium tegeleb, nimetas Aller toidujärelevalvet, varustuskindlust, et toidutootjad saaksid oma tegevuseks vajalikud materjalid kätte, ja kaupade vaba liikumine, et jõuaksid kohale tööstustele vajalikud deso- ja hügeenivahendid.