LOODUSKALENDER ⟩ Kevad tuleb reedel

Nädalavahetusel oli Eestimaa matkaradadel vist rohkem inimesi kui kunagi varem. Ja see on halva asja juures kõige parem asi. Tore on näha, kuidas laudteed mööda liigub noor isa kolme põlvepikkuse päkapikuga, kes kui oreliviled pikkuse järjekorras, küllap on nende ema kusagil haiglas inimesi abistamas.

Ja tuleb abielupaar, kellel mõlemal pisike loodushuviline kukil. Tuul on külm, aga ülelendavate lõokeste triller, kaagatavad haned ja metsarajal kohatud orav teeb matkajate meeled rõõmsaks.

Öös on asju

Aga need, kel pole oma autot ja peavad linnas karantiinis olema, tasub õhtuhämaruses vanemate puudega parki minna, seal võib kuulda öiste huikajate – kodukakkude hõikeid. Ja hämaruse viimasel hetkel võib linnaaedades kuulda valjult itsitamas musträstast.

Selgetel öödel saab üles otsida kõik pünevad tähtkujud, mida meil muidu aega vaadata ei ole. Puud on tuledesäras oma võradega nii eriskummalised, et neid saab pärast kodus järgi joonistada. Linnaservas päeval jalutades saab koju kaasa tuua peotäie kevadet – pajutibudel on juba õrnalt kumavat punast näha, aga kollaste isasurbade jaoks on veel vara. Põldudel on nüüd hüüdmas ka sookurepaarid, rabaservas võib kuulda tedremängu mulinat.

Kui kevadisel pööripäeval puhub tuul põhjast, tuleb külm kevade.

Looduskalender.ee põnevad kaamerad

Tuul on tõesti külm ja üle paari tunni pole praegu ilma tööd tegemata väljas olla, kui niigi pikalt. Kõige tähsam õuesõppe reegel kehtib ka nüüd – sa ei õpi midagi, kui sul on külm, oled märg või näljane. Aga kordamööda võibki käia õues ja siis jälle Looduskalender.ee kaamerate ees. Neist kaameratest saab tundma õppida uusi kevadmärke ja neid siis järgmisel retkel õues otsida.

Põnevaid kaameraid on praegu mitmeid.

Kaljukotka pesakaamera pesas on praegu kaks muna, need ilmusid neljapäevase vahega ja praegu jälgib kogu looduskalendri foorumi pere huviga, kas tuleb ka kolmas muna. Selle kaamera peategelased on praegu kaljukotkaemand Helju ja –isand Kalju. Praegu on looduses nende uhkete lindude jaoks kõige kriitilisem aeg, hoiame pöialt, et keegi neid segama ei satuks, muidu võivad nad pesa maha jätta.

Hülgekaamera on paljudel juba tuttav, viimased pojad käivad praegu ema juures tissi imemas, aga hüljeste paaritumine on juba toimunud. Lumeta talv on olnud pidupäevadeks kotkastele, need on oma kõhud kurguni täis söönud, loodame, et sellist verepulma ei tule lähiaastatel. Hülged on aga saare ümbert kõik kalad nahka pannud ja nii nende kaal praeguseks poolevõrra langenud. Aga kaamerast on näha, et Eestisse on saabunud ka punase nokaga meriharakas – meriski.

Nahkhiirekaamera ees poseerijad – nahkhiired Piusa koobastes, on nüüd üle loetud ja neid on selles kinnises koopas, kuhu inimjalal keelatud astuda, poolesaja ringis.