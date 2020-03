Erametsaliit: riikliku metsaregistri andmed on petturitele liiga kergesti kättesaadavad

Samuti ei pea erametsaomanikke koondav ühing õigeks, et metsa andmed on kõikidele soovijatele riiklikust metsaregistrist nii kergesti kättesaadavad.

“Agressiivsed metsa kokkuostjad on jätkuvalt tänases Eesti ärikultuuris tõsine probleem, häirides tugevalt metsaomanike igapäevast elu, aga ka mainet. Eestis on palju maal elavaid inimesi, kellele mets pakub igapäevast tööd ja sissetulekut. Väga palju on nende seas perekondi, kes toimetavad oma metsades põlvkondade kaupa, tehes seda hoolivalt ning vastutustundlikult. Agressiivsed kokkuostjad lähtuvad seevastu lühiajalisest kasust. Mets raiutakse maha, enamasti jäetakse uuendamata ning hooldamata. Eesti metsasektori mainet on kahjuks kujundanud suuresti just viimaste tegevus,” sõnas Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa.

Enne oma metsamaa müüki soovitab Eelmaa, kindlasti võtta inimestel ühendust kohaliku metsaühistuga. „Meieni jõuab sageli juhtumeid, kus eraisik on müünud oma metsa kokkuostjale turuväärtusest oluliselt odavama hinna eest,“ rääkis Eelmaa.

Tänane olukord, kus metsaregistri andmed on kõikidele soovijatele nii kergesti ligipääsetavad, peab muutuma

Lisaks agressiivsetele metsa kokkuostjatele taunib aga Eelmaa ka riigi tegevusetust. „Tänane olukord, kus metsaregistri andmed on kõikidele soovijatele nii kergesti ligipääsetavad, peab muutuma. Agressiivsed kõned hangeldajatelt, kes soovivad metsa kokku osta ja seda sageli turuhinnast odavamalt, on probleem ning siin peaks riik inimestele appi tulema, et kõik andmed ei oleks igaühele vabalt internetist leitavad.“