Eestis napib taimekaitselahendusi

Mullu Eesti Maaülikoolis doktoritöö kaitsnud Risto Raimets tutvustas taimekaitse nõukogus enda tööd, milles ta uuris, kas ja millistes kogustes võib mesindussaadustes esineda erinevaid taimekaitsevahendite jääke ning kuidas mõjutavad need jäägid mesilasi.

„Kuigi täheldasin kogutud proovides 17 erineva pestitsiidi jääke, puudus korrelatsioon maakasutuse tüübi, taimeliikide ja leitud pestitsiidijääkide vahel. See annab tunnistust Eesti mee puhtusest ja kvaliteedist," kirjeldas autor tulemusi. Raimets lisas, et põllul kasutatavad paagisegud võivad mesilastele ja ka teistele kasulikele putukatele olla väga ohtlikud. Samas tuleb kõikide võimalike segude komplekte ükshaaval uurida, sest isegi samasse gruppi kuuluvate ainete koosmõjud on erinevad.