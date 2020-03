Talv kestis sel aastal vaid neli päeva?

Klimaatilise päristalve algus on määratletud püsiva lumikattega perioodi algusega ning sellega kaasneb külmailmade sagenemine ja enamikel aastatel ka domineerimine, vahendab Riiklik Ilmateenistus selle talve kohta koostatud ülevaadet.

Talve ja kevadtalve algusaegade määramine on küll pehmete talvede korral problemaatiline ja subjektiivne, kuid andmetöötluse huvides on siiski eristatud talvist aastaaega. Selleks on talve keskosas esinenud pikim lumikattega ja külmailmadega periood. Seega võiks tänavu klimaatilise talve kestuseks lugeda perioodi 26.-29. veebruar.