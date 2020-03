Maal töötavate perearstide rahastus suureneb

„Esmatasandi arstiabi on meie tervishoiu vundament. Pingutame koostöös perearstidega, et leida lahendusi perearstiabi kättesaadavuse tagamiseks üle Eesti. Mitmed perearstide tööd toetavad ja kvaliteetse arstiabi kättesaadavust parandavad uuendused käivituvad juba sellel aastal,“ ütles Eesti Haigekassa nõukogu esimees, sotsiaalminister Tanel Kiik.

Kaugusetasu maksmise eesmärk on tagada esmatasandi arstiabi kättesaadavus väljaspool suuremaid keskusi. Kaugusetasuga kaetakse asukohast tulenevad lisakulud, et täiendavalt motiveerida perearste maapiirkondadesse tööle asuma.

"Eesti inimeste jaoks on perearstiabi kättesaadavuse säilimine kõigis Eesti piirkondades eluliselt tähtis ja mul on väga hea meel, et seda on nüüd teadvustatud ka riigi tasandil ning astutud eluliselt olulisi samme perearstiabi kriisi lahendamiseks ning selleks, et perearstid oleks motiveeritud väljaspool suurlinnu oma tööd jätkama või ka alustama," ütles Eesti Perearstide Seltsi juht Le Vallikivi.